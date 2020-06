Machico entrega kits de protecção a cabeleireiros e estéticas

A Câmara Municipal de Machico entregou hoje, 26 de Junho, Kits de protecção individual e desinfecção para os cabeleireiros, estéticas e barbeiros do município.

Trata-se de uma “medida de apoio aos referidos estabelecimentos que visa atenuar os encargos e facilitar a adopção de medidas de protecção e higiene necessárias durante a pandemia que atravessamos”, refere a Autarquia através de comunicado.

A entrega do material contou com a presença da Vereadora Mónica Vieira que aproveitou para perceber que dificuldades atravessam os empresários locais depois do período em que os estabelecimentos estiveram encerrados.

Durante a próxima semana, os estabelecimentos em falta serão igualmente abrangidos pelos kits.