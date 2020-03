Machico cria linha de emergência para idosos

A Câmara Municipal de Machico está a responder às dificuldades da população idosa do concelho, grupo de munícipes com 65 ou mais anos que se encontram em isolamento social devido ao novo coronavírus (Covid-19). Para tal, a autarquia criou uma linha de apoio para levar até ao lar destas pessoas medicamentos e bens alimentares que mais necessitam.

De referir que esta é uma ajuda que conta com a participação de diversos voluntários, estando divididos em duas grandes equipas: uma que recebe os pedidos via telefónica (910 831 413); e a outra que se encarrega de adquirir os alimentos e medicamentos e distribuí-los pelas casas. Neste âmbito, a Câmara Municipal de Machico já tem articulado com alguns supermercados do Concelho com vista a fazer as compras para esta população.

Importa salientar que, com o intuito de dar credibilidade e tranquilizar as pessoas que necessitem neste difícil momento de ajuda, os voluntários estarão identificados com o seu nome e um colete identificativo da Autarquia. Pelo que apelamos a que a população não faça qualquer tipo de donativo a pessoas que não se encontrem devidamente sinalizadas.

Também os 118 munícipes que já se encontram contemplados pelo Cartão Abem - Rede Nacional do Medicamento - poderão usufruir desta ajuda social, bem como os doentes crónicos.