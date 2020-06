Machico comemora São Pedro

Em plena época de Santos populares, o restaurante “Pico da Maré Alta”, situado no sítio do Piquinho, no concelho de Machico, realizará um Jantar festivo, em alusão ao São Pedro.

Sob uma vista absolutamente paradisíaca e panorâmica sobre o concelho de Machico, o jantar realizar-se-á no próximo sábado, 27 de junho, a partir das 20h. Com uma ementa convidativa e tradicional, com muita animação à mistura e música, terá todos os ingredientes necessários para passar uma noite calorosa, com convívio e diversão. Como não poderia deixar de ser, dado o contexto atual, serão disponibilizadas todas as condições de higienização, desde o gel desinfetante à entrada do estabelecimento, assim como o distanciamento social recomendado pela Direção Geral de Saúde.

O preço unitário por pessoa é de 25€, podendo garantir desde já a sua presença, através do número 291101932 ou do 968293691.