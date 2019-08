“Lutamos e conseguimos”, enaltece Carlos Pereira

O deputado socialista Carlos Pereira, congratula-se com a aprovação do decreto-lei que estabelece o regime jurídico do exercício da actividade de segurança privada armada a bordo de navios que possuem bandeira portuguesa.

“É com sentido de dever cumprido e com enorme satisfação que observo que o conselho de ministros aprovou hoje o decreto lei que regula os guardas armados a bordo de navios. É um tema relevantíssimo para o CINM - MAR e a sua competitividade. Sem esta lei o MAR perderia a capacidade de atrair navios e a Região perderia riqueza, não é por isso um tema irrelevante”, frisou o deputado socialista.

No entanto, Carlos Pereira reconhece que “não foi uma conquista fácil mas é um resultado que deve servir de exemplo de como defender a Madeira : o Grupo Parlamentar do PS por proposta e gestão minha, depois de vários contactos com a Região, incluindo o governo regional, a SDM e os operadores locais , votou de forma favorável a uma alteração proposta pelo PSD a um diploma do governo da república que não estava totalmente enquadrado com interesse da Madeira”.

“Lutamos e conseguimos”, enalteceu, referido ainda que “os resultados são estes e ganhou o país e a Madeira”.

“É assim que proponho continuar a defender o interesse dos madeirenses, acima da vontade exclusiva dos partidos. O largo consenso que foi possível construir também na AR deu frutos e fica claro que há temas que não podem ser armas de arremesso político porque se não houver sentido se responsabilidade quem perde é a Madeira. Fico contente com este resultado porque lutamos e conseguimos”, concluiu o deputado socialista.