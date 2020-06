Lobo Marinho transportou menos 74 mil passageiros. Esta é uma das notícias em destaque no DIÁRIO desta quarta-feira. Porto Santo Line antevê balanço anual pouco animador, com quebras acentuadas desde Janeiro. Esta semana o navio leva 3 mil ao Porto Santo.

Aposta no digital e no centro internacional de negócios. Participantes da 4.ª conferência ‘Pensar o Futuro’ foram unânimes em referir que a economia da Região precisa de um plano que a empurre para o crescimento e que acabe com a ‘pandemia’ nas empresas.

‘Regionais’ e autárquicas motivam auscultação. Peso de possíveis candidatos está a ser testado através de contactos telefónicos. Tudo para ler nesta edição.

Fique ainda a saber que a Câmara do Funchal está em contacto permanente com 3 mil idosos. E conheça a história da luta do madeirense que protege Yazidis no Iraque.