Listas de espera da Saúde sem transparência

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) continua a esconder os números das pessoas em espera. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira dá-lhe conta que os dados oficiais apresentam divergências severas, mas se for considerado o melhor cenário, as inscrições para cirurgias, consultas e exames baixaram entre 2 e 4% face a 2018.

Nesta terça-feira, o DIÁRIO revela que a segunda linha de apoio só está desenhada. O Governo Regional aguarda que a República desbloqueie 20 milhões de euros de ajudas às grandes empresas. Entretanto, 10 milhões da Linha de Crédito Invest RAM chegam esta semana aos empresários.

Quando faltam poucos dias para a reabertura das creches e escolas na Região, uma pedopsiquiatra, em entrevista ao DIÁRIO pede calma e tranquilidade e ‘prescreve’ receita para lidar com os receios dos mais novos perante a nova realidade. O que está em risco de não abrir neste ano é o aquaparque. O empresário que detém a concessão aguarda autorização da Autoridade de Saúde, mas assegura que ou reabre a 1 de Julho ou então permanecerá de portas encerradas

Depois de 20 dias consecutivos sem casos novos de infecção por Covid-19 na Região, fique também a saber que existem, na Madeira, duas pessoas a testar positivo para a doença provocada pelo novo coronavírus há dois meses.

Hoje também fique a saber que o prédio para nova direcção regional dos Assuntos Sociais já foi escolhido, faltando apenas a formalização do contrato em Conselho de Governo. A sede dos ‘Assuntos Sociais’ pode render meio milhão à família Dantas.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje, com o seu DIÁRIO. Acompanhe a actualidade informativa em www.dnoticias.pt e na TSF-Madeira e não se esqueça que, depois das 19 horas, terá mais uma edição do vespertino DIÁRIO do Coronavírus.