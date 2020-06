Lisboa autoriza Madeira a obter financiamento de 500 milhões

Governo da República dá ‘luz verde’ à suspensão de dois artigos da Lei das Finanças Regionais, o que permite um endividamento excepcional superior aos 300 milhões de euros reclamados pela Região. A garantia foi dada a Paulo Cafôfo, deputado do PS-M e candidato à liderança do partido. É este o assunto, acompanhado por uma grande foto que junta António Costa, Paulo Cafôfo e Miguel Albuquerque, que faz manchete esta quarta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

E por falar em socialistas, outra das chamadas de capa revela que o PS-M vai eleger novos dirigentes a 25 de Julho e que o congresso do partido está apontado para Setembro.

“Todos os enfermeiros da cadeia estão de ‘baixa’” é outro dos destaques da capa do DIÁRIO. Contamos-lhe que o serviço é assegurado apenas por um profissional cedido pelo SESARAM. A situação está a causar constrangimentos no estabelecimento prisional e preocupa Ordem dos Enfermeiros.

“‘Portugal Tropical’ à conquista do mercado nacional” é mais uma chamada de capa. A Madeira lança campanha que tem motivado reparos no sector. O Secretário do Turismo diz que ‘slogan’ valoriza atributos próprios da Região.

Finalmente, em termos culturais, saiba que os espectáculos presenciais promovidos pela CMF estão de regresso. Prova disso é que o Cais do Carvão acolhe, já na próxima sexta-feira, um concerto com lotação limitada.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa desta quarta-feira, também em formato e-paper.

Aproveite também para ler ou reler os números do DIÁRIO do Coronavírus aqui. O vespertino de sucesso, totalmente gratuito para o leitor, regressa hoje com uma nova publicação, depois das 19 horas.

Pode ainda acompanhar-nos em www.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma excelente quarta-feira e siga o nosso conselho: fique em segurança e boas leituras com o seu DIÁRIO.