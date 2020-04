JPP considera ausência do Governo “situação manifestamente caricata” na Madeira

O Líder Parlamentar do JPP diz que a ausência do Governo Regional das celebrações do 25 de Abril no Parlamento madeirense é uma “situação manifestamente caricata” e “sem explicação”, uma vez que foi definido na conferência de representantes da ALM, que o governo “iria estar presente”.

Elvio Sousa diz que esta postura do Governo, em não marcar presença na sessão que assinala o 25 de Abril, conforme noticiou esta sexta-feira o DIÁRIO no ‘dnoticias’, é uma espécie de “recuo” ao que foi inicialmente informado e confirmado na conferência de representantes dos partidos com assento parlamentar.

Depois de assumir ao DIÁRIO que já nada o surpreende, confessa que esta ausência governamental “não deixa de ser uma surpresa”, pois, uma vez que se trata de tempos excepcionais, o próprio governo pudesse usar da palavra, desconhecendo as razões para que o governo tenha feito este recuo.