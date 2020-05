José Manuel Rodrigues visita a Cáritas

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, visita amanhã, sexta-feira, dia 29 de maio, pelas 11 horas, a Cáritas Diocesana do Funchal.

A visita insere-se no projecto “Parlamento mais Perto Social” que pretende aferir da realidade das instituições que prestam apoio social e assistência alimentar, bem como verificar as dificuldades sentidas pelas pessoas que pedem ajuda na Região.

Devido à pandemia da Covid-19, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira reforçou a aposta no projecto “Parlamento Mais Perto Social” com o apoio directo às instituições particulares de solidariedade social. O parlamento madeirense já dispensou 26 mil euros para o apoio solidário, através do corte nas despesas correntes.