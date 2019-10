O presidente do CDS/PP-Madeira, José Manuel Rodrigues, lamentou esta tarde a morte de Diogo Freitas do Amaral. “Morreu um dos últimos fundadores da democracia portuguesa. Freitas do Amaral fundou o CDS e trouxe a direita para o centro da democracia e para o novo regime nascido em 1974. Ficamos a dever-lhe esse enorme serviço de entre os muitos que prestou a Portugal. Obrigado Professor”, escreveu no Facebook