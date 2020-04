José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque debatem medidas de apoio às empresas e famílias madeirenses

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, reúne-se amanhã, 3 de Abril, pelas 11 horas, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, para analisar a actual conjuntura.

Trata-se, como revelou o parlamento madeirense, de um encontro de avaliação das medidas de combate e prevenção do vírus Covid-19 e das medidas de apoio às famílias e às empresas madeirenses.

Nesta reunião, os Presidentes da Assembleia Legislativa e do Governo Regional vão ainda debater o prolongamento do estado de emergência e as regras que se impõem a todo o país, no período que vai desde as zero horas de 3 de Abril até às 23:59 horas do dia 17 de Abril .