A comunidade madeirense residente em Jersey está apreensiva com o aumento de 3 para 10 de casos do coronavírus na Ilha do Canal.

O Diário contactou vários emigrantes madeirenses e demonstraram apreensivos com a situação actual e reclamam mais medidas para não que a situação não pior.

Em Jersey residem mais de 20 mil madeirenses e a ilha de Jersey tem uma dimensão cinco vezes menor do que a Ilha da Madeira.