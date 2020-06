Jardim Monte Palace Madeira aberto gratuitamente de 1 a 6 de julho

Para assinalar as comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira, o Jardim Monte Palace Madeira estará aberto, gratuitamente, a todos os visitantes, de 1 a 6 de Julho.

“Tendo em consideração o sucesso do ano anterior, em que o Jardim alcançou, mais de 5 mil visitantes, informamos, que este ano, fruto da conjuntura que vivemos, e porque queremos satisfazer, ainda, mais madeirenses, foi decidido alargar o período de visita gratuita, para que as mesmas sejam feitas de forma tranquila e respeitando as regras de distanciamento”, refere a administração do jardim em comunicado de imprensa.

Na mesma nota realça que “o jardim Monte Palace Madeira está a seguir todas as regras de desconfinamento

exigidas por lei, estando certificado por uma empresa especializada na área”.

Sobre o Jardim:

Com a graciosidade histórica do Palácio e jardins românticos, assim como os Jardins de inspiração Oriental, o jardim Monte Palace Madeira tem a universalidade patente na sua génese, sendo hoje um espaço reconhecido pelo Mundo e tido como uma das principais referências da Ilha da Madeira.

Localizado numa posição privilegiada, nos arredores do Funchal, oferece uma visita pluridisciplinar, onde a harmonia da Natureza se cruza com arte e a cultura. Rico em vegetação exuberante, este Jardim ostenta próteas da África do Sul, azáleas da Bélgica, urzes da Escócia, sequóias da América, acácias da Austrália, oliveiras milenares da zona do Alqueva, entre muitas outras espécies. Destaque especial para uma das maiores colecções mundiais de cicas, oriundas, principalmente, da África do Sul.

Descritas, frequentemente, como “fósseis vivos”, são visitadas por inúmeros técnicos e estudiosos

internacionais, dada a sua importância e preciosidade. Na parte Este, conta com um espaço dedicado à flora endémica madeirense, a Laurissilva, floresta classificada pela UNESCO como Património Mundial Natural. À vasta flora existente no Jardim, acresce uma exótica fauna, onde se destacam os espantosos peixes Koi presentes em algumas das lagoas. O lago central convida os visitantes a desfrutar de diversos elementos, nomeadamente, uma admirável queda de água, fontes e esculturas.

A sua generosa área permite ao visitante ter o privilégio de apreciar a maior colecção privada de

azulejaria do país; esculturas provenientes dos quatro cantos do Mundo; uma colecção de brasões que

embelezam as inúmeras alamedas; janelas manuelinas; um importante espólio de porcelanas; às

quais se juntam as colecções expostas no Museu Monte Palace, equipamento museológico inserido no

Jardim e aberto ao público, desde 2004, e que apresenta no piso térreo uma colecção de minerais e gemas, provenientes na sua maioria do Brasil, África do Sul, Argentina, América do Norte, Zâmbia,

Peru, Canadá e Portugal. E, nos dois pisos superiores uma colecção de escultura contemporânea do

Zimbabué de reconhecido interesse histórico e artístico.

O carácter pedagógico do jardim Monte Palace Madeira é, ainda, reforçado com a presença de dois

importantes trabalhos do artista argentino Alberto Cédron, o grande painel de 166 placas com ‘As

Aventuras dos Portugueses no Japão’ e os quarenta azulejos de terracota, cujo tema é a ‘História de

Portugal’.

Galardoado nacional e internacionalmente, com distinções como: Best Places To Visit; Tripadvisor -

‘Certificado de Excelência’; European Best Destinations; um dos treze Jardins Botânicos mais bonitos do Mundo, segundo a conceituada revista Condé Nast Traveler, entre outros.