ISAL organiza 5.ª Conferência ‘REGIONAL HELIX 2020’ com programa ambicioso

O ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas organiza no final de Junho (dias 29 e 30) e início de Julho (dia 1), a 5ª. Edição da ‘REGIONAL HELIX - Internacional Conference’ que reúne mais de seis dezenas de investigadores de todo o mundo para debater a competitividade regional, a inovação turística e a transferência de conhecimento, via online, através de plataformas digitais próprias.

A sessão de abertura contará com as intervenções oficiais de representantes de várias entidades públicas e governamentais, nomeadamente, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em representação do Ministério da Economia e da Transição Digital; o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia; a Presidente do Conselho Directivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, Sara Estudante Relvas e Nuno Vale, Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira. A iniciativa conta ainda com várias chancelas internacionais.

De acordo com nota de imprensa do ISAl, apesar de não estar presente, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a iniciativa e exprimiu votos de muito êxito.

Programa ambicioso

O início do evento, previsto para as 10 horas de 29 de Junho, contará com as intervenções de várias entidades oficiais, assim como o discurso inaugural do Chair do evento, Sérgio Teixeira, Presidente da Comissão Científica, e do Comité de Organização Local. É ainda Presidente do Conselho Técnico-Científico do ISAL e Professor Adjunto, nas áreas do Turismo e Gestão nesta instituição do ensino superior. É Doutor em Gestão pela Universidade da Beira Interior (UBI), Mestre em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) onde também se Licenciou em Turismo. É membro integrado do Centro de Investigação em Ciências Empresariais do NECE-UBI, Colaborador do CITUR em Portugal. Investigador, membro do editorial de várias revistas científicas, nomeadamente a Management Decision e revisor científico de mais de 15 revistas científicas indexadas na WoS, nas áreas em que lecciona.

O primeiro dia do evento contará ainda com várias sessões paralelas que envolve mais de 60 participantes nacionais e internacionais, onde vão apresnetar os seus trabalhos de investigação, contribuindo para reflexão sobre as áreas temáticas da “Regional Helix”.

O segundo dia, 30 de Junho, será marcado pela continuação da ordem dos trabalhos do dia anterior com sessões paralelas de comunicações de trabalhos.

O terceiro dia, 1 de julho, será dedicado à partilha de conhecimento por parte de representantes do sector hoteleiro da Região Autónoma da Madeira, bem como as comunicações dos keynote speakers convidados, Dimitrios Buhalis (Reino Unido), Marina Ranga (Espanha) e Carlos Costa (Portugal).

Grupo Porto Bay, Savoy, Quintinha de São João, Quinta do Furão e Vila Baleira intervêm na “Regional Helix”

A sessão da manhã arranca às 10 horas, com as intervenções de representantes de cinco grupos hoteleiros - Grupos Porto Bay, Savoy, Quintinha de São João, Quinta do Furão e Vila Baleira Hotels & Resorts - que estarão representados pelos seus directores gerais.

Após um período de interrupção para almoço, a ordem de trabalhos será retomada às 14h com as comunicações dos três prestigiados Keynote Speakers, professores universitários e investigadores das mais importantes universidades europeias e centros de investigação das áreas do Turismo, Inovação e Competitividade, já referidos.

ISAL celebra 31º Aniversário com abertura de Licenciatura em Gestão de Empresas

A Vice-Directora do ISAL, Sancha de Campanella destaca o “programa ambicioso” da Regional Helix 2020, no ano em que o ISAL completa o 31.º Aniversário, permitindo projectar o nome da Madeira no panorama da investigação científica à escala Mundial.

Destaca ainda o facto do ISAL preparar-se para abrir já no próximo ano lectivo, a licenciatura em Gestão de Empresas, recentemente acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) que acreditou a nova licenciatura por um período de seis anos, conforme o máximo previsto na lei.

As candidaturas encontram-se abertas quer pelos concursos institucionais (normal), quer pelos concursos especiais como o acesso por maiores de 23 anos, os quais não necessitam de ter prova específica de acesso, nem ter o 12.º ano de escolaridade, tendo, contudo, que proceder a provas internas no ISAL para o seu ingresso.

Recorde-se que o ISAL foi a primeira instituição de Ensino Superior a ministrar Cursos Superiores na área da Gestão de Empresas, bem como Turismo e Gestão Hoteleira na RAM, tendo já formado mais de 1469 alunos.