ISAL convidado a participar em debate sobre turismo da Universidade de Aveiro

O ISAL - Instituto Superior de Administração e Linguas foi convidado a participar e integrar o debate do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro (UA), no projecto de I&D ‘ACTION – Turismo acessível: cocriação de experiências turísticas através de sistemas inteligentes com base na Web’, financiado por fundos nacionais, através da FCT/MCTES (PIDDAC) e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) (POCI-01-0145-FEDER-030376), sob a coordenação da Professora Doutora Celeste Eusébio.

O ISAL far-se-á representar pelo Director da Licenciatura em Turismo do Instituto Superior de Administração e Línguas, Sérgio Teixeira.

O principal objectivo deste projecto é criar um sistema inteligente de partilha de informação com base na web que contribua para o desenvolvimento do turismo acessível.

O ‘focus group’ para o qual é convidado tem lugar, no próximo dia 27 de Maio, pelas 10 horas, e será realizada à distância com recurso à plataforma ‘Zoom’.