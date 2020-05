A Câmara Municipal do Funchal informa que decorrerá amanhã, 27 de Maio, entre as 22h e as 05 horas da madrugada, uma intervenção no Reservatório de Água do Caminho do Terço, na freguesia de Santa Maria Maior, afectando o abastecimento de água nos seguintes arruamentos:

• Caminho do Terço (desde a Travessa do Pomar ao nº 92);

• Rua Nova do Pomar;

• Escadas da Travessa do Pomar;

• Beco do Transval;

• Beco do Pomar;

• Travessa do Pomar;

• Vereda da Rocha.