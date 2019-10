Inscrições para Jornada Diocesana da Juventude da Diocese do Funchal terminam domingo

As inscrições para a Jornada Diocesana da Juventude da Diocese do Funchal 2019, estão abertas até este domingo, dia 20 de Outubro.

Sob o tema ‘Cristo Vive – e quer-te vivo!’ a Jornada Diocesana realiza-se nos dias 26 e 27 de Outubro no Colégio de Santa Teresinha, no Funchal, a partir das 17 horas e destina-se aos jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos. A ideia, segundo a organização, tem como finalidade celebrar a fé e a alegria de ser jovem, sendo também a actividade de arranque da preparação dos Jovens da diocese do Funchal que participam nas Jornadas Mundiais da Juventude, Lisboa 2022.

Segundo nota da coordenação da Jornada Diocesana, as inscrições serão validadas mediante pagamento e envio do respectivo comprovativo. No caso dos menores de idade, é necessária a entrega da declaração de autorização dos pais devidamente preenchida e assinada.

O processo poderá ser feito através do link https://forms.gle/tXLoc7MmLacDc4hB8 , com um custo de 10 euros, a serem pagos por transferência bancária ou presencialmente no Secretariado Diocesano da Educação Cristã, com sede na: Rua Dr. Fernão de Ornelas, 35-3º Esquerdo, todos os dias das 9h -17h30, até ao dia 20 de Outubro.

No caso de grupos, o pagamento poderá ser feito em conjunto, desde que devidamente assinalado e informado à organização. Os animadores/catequistas/dirigentes/ responsáveis deverão inscrever-se também no formulário de inscrição e serão chamados a colaborar com a organização ao longo do fim-de-semana. A pernoita será feita no Colégio de Santa Teresinha e coordenada pela organização.

Assista ao vídeo onde o Bispo D. Nuno Brás convoca os jovens para “este grande encontro da juventude da diocese”.