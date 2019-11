Inquérito crime à extracção de inertes nos Socorridos

O Ministério Público está a investigar a operação clandestina de retirada e desmonte de basalto da linha de água da ribeira, nos Socorridos. Trata-se do segundo caso que envolve o Grupo AFA, depois do furto de pedra e areia da praia da Tabua, a contas com a justiça. O tema faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, para ler nas páginas 4 e 5.

O Porto Santo, que deixa de ter direcção regional, também é tema de destaque na primeira página. O vice-presidente nomeou Roberto Silva, ex-presidente da autarquia, para adjunto, num regresso aos tempos em que existia um delegado do Governo na ilha. Saiba mais nas páginas 6 e 7.

No sector da Saúde, a ortopedia e anestesiologia do SESARAM ganha novos directores. Miguel Vieira, membro do PSD e Lina Câmara vão liderar dois serviços fulcrais do Serviço Regional de Saúde. Para ler na 8.

Também em destaque na capa do DIÁRIO, uma desordem num bar do Funchal vai parar a tribunal. Duas mulheres queixam-se de perseguição e discriminação sexual, enquanto empresário conta outra versão da história, que pode ler na 13. Antes, na 12, ficamos a saber que antes do homicídio do cabeleireiro madeirense na Suíça, houve um encontro com brasileiro. Sexo e drogas pode estar no epicentro do assassinato.

Na página 15, o secretário regional do Turismo e Cultura, avança que a Região vai contar com novo operador do Reino Unido.

Tudo isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO e, claro, para acompanhar ao minuto em dnoticias.pt

Obrigada por estar desse lado.

Dia feliz.