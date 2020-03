Iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une’ debateu prioridades para a freguesia de São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal, através da iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une’, esteve reunida com o executivo da Junta de Freguesia de São Martinho, liderado por Duarte Caldeira Ferreira, para abordar o trabalho realizado ao longo do mandato, bem como apurar aquelas que são as principais necessidades de São Martinho para o futuro próximo.

Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo respectivo Executivo camarário, aproveitou a ocasião para fazer um “balanço positivo” da governação da freguesia, e da parceria com a Câmara Municipal do Funchal, destacando o “notório o trabalho que têm realizado”. Recordou que o prémio de ‘Municipio do Ano’ que o Funchal recebeu, “muito se deve às politicas de acessibilidade aplicadas em São Martinho, que tem conseguido, com muito mérito, criar novas centralidades, e desenvolver actividades importantes que contribuem para a dinamização e desenvolvimento da freguesia, e consequentemente do Funchal”, assegurou o líder da Autarquia.

Na reunião foram ainda abordadas uma série de questões pertinentes sobre o futuro da freguesia, como as intervenções a lançar ao longo do corrente ano, assim como o programa de visitas ao terreno para este mês de Março, não só a entidades que desenvolvam actividades de interesse municipal, como também aos locais e obras realizadas através do Acordo de Execução, que a Autarquia mantém com a Junta de Freguesia de São Martinho.