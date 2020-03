Imagens da colecção Tribuna da Madeira integram Arquivo Regional

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, assina na próxima semana, 10 de Março, pelas 15 horas, um acordo de colaboração com a Editora ‘O Liberal’, com vista aos termos da cedência e utilização das imagens da colecção Tribuna da Madeira.

Desta forma será permitido ao ABM divulgar na sua plataforma de pesquisa, a colecção digital do semanário Tribuna da Madeira, entre os anos de 1999 e 2002, acrescendo todos os anos, a estas datas, novo bloco anual de imagens.

Em 2021 estarão disponíveis as imagens de 2003, e assim sucessivamente.

No âmbito deste acordo, a Editora O Liberal passará a fornecer ao ABM um exemplar digitalizado das edições do Tribuna da Madeira, para disponibilização futura na plataforma de pesquisa do ABM.

O Secretário Regional de Turismo e Cultura, que estará presente na assinatura do acordo, manifesta o seu agrado “pela confiança depositada no Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, proporcionando à população, a consulta de documentos que fazem parte da História da Madeira”.