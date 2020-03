I Encontro Insular de Contabilistas Certificados na Madeira

A Ordem promove o I Encontro Insular de Contabilistas Certificados, nos dias 20 e 21 de Março, na ilha da Madeira.

Trata-se de mais um passo para aproximar a Ordem dos seus membros, reforçando a aposta na descentralização dos serviços e eventos realizados.

O evento será repartido por um dia de conferência, a 20 de Março, e um dia de convívio, agendado para 21 de Março.

A 20 de Março (sexta-feira), o Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, vai acolher uma conferência em que se falará da fiscalidade nas regiões autónomas. Destaque para a presença de Lina Camacho, diretora regional da AT e Rogério Gouveia, director regional adjunto de Finanças.

No dia 21 de Março (sábado), o parque desportivo de Água de Pena foi o local escolhido para o convívio, que incluirá atividades ao ar livre, como a escalada, o rappel, as danças, o futsal e as pinturas faciais. Pelas 13 horas, será servido um almoço buffet, que incluirá animação com o típico bailinho da Madeira.

A comissão organizadora a nível local é constituída pelos seguintes elementos: Maria Luísa Pimenta, João Ramos, Fernando Gonçalves e Carlos Medeiros.