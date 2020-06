Humberto Vasconcelos considera de “extrema importância” investimentos agrícolas de pequena dimensão

No âmbito do roteiro de agricultura familiar, o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou hoje, dia 16 de Junho, uma exploração agrícola em São Roque, no Funchal, de cultivo de hortícolas, que contemplou a realização de investimentos de modernização apoiados pelo PRODERAM 2020, nomeadamente a construção de um reservatório de água e de um sistema de rega.

“Estes investimentos de pequena dimensão no sector primário, apoiados com verbas comunitárias e pelo orçamento do Governo Regional, são de extrema importância”, afirmou Humberto Vasconcelos, destacando que “os agricultores souberam adaptar-se a novas realidades, às alterações climáticas, e para a cada vez mais importante poupança de água”.