Hotéis Galo na Madeira com reabertura prevista dentro de dois meses

Os três Hotéis Galo na Madeira - respectivamente Galosol, Alpino Atlântico e Galomar - prevêem reabrir ao público dentro de dois meses, revelou a comunicação do grupo ao DIÁRIO.

Os hotéis, agora propriedade da DER Touristik Hotels & Resorts, preparam a reabertura obedecendo a um conceito de higiene desenvolvido pela DTHR, baseado em recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e de empresas de higiene reconhecidas.

Para além de planos de desinfecção melhorados, o conceito recomenda também ajustes em termos de espaço e circulação nas áreas comuns dos hotéis. Por exemplo, as distâncias entre as áreas de estar devem ser alargadas e, quando necessário, as recepções serão equipadas com barreiras de protecção feitas de acrílico. Também nas zonas de restauração, em vez de buffets, são recomendadas formas alternativas de restauração.

Além disso, os Hotéis Galo submeteram também o seu registo ao programa Clean&Safe promovido pelo Turismo de Portugal.

“O objectivo destas duas medidas é reconquistar a confiança dos nossos hóspedes e clientes, garantindo medidas de segurança contra a covid-19, que permitam a reabertura dos hotéis de forma rápida, mas em total segurança”, assegura o grupo em comunicado.

De referir ainda que, numa primeira fase, serão apresentados ao público novos produtos em forma de vouchers, com condições apelativas em termos de preço e validade, que já se encontram à venda através do departamento de reservas, website oficial e agências locais.