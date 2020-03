Devido aos últimos desenvolvimentose recomendações de segurança no que respeita ao Covid-19, o Hospital Particular da Madeira (HPM) optou por cancelar o 2.º Simpósio da Parentalidade, previsto para o próximo dia 14 de Março, na sala de conferências do seu edifício.

O evento deveria assinalar o Dia do Pai, com um programa dedicado “à gravidez, ao parto e ao recém-nascido”, especialmente pensado para os futuros pais.