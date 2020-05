‘Horários do Funchal’ reforçam viagens e obrigam passageiros a usar máscara

A partir de segunda-feira, com a transição do estado de emergência para o estado de calamidade, os autocarros do grupo ‘Horários do Funchal’ vão passar a cumprir a escala de carreiras dos sábados, com reforço nas horas de ponta, o que corresponde a um aumento da frequência das viagens, que até agora estava reduzida à escala dos domingos. Outra alteração é a obrigação de utilização de máscara a bordo por parte dos passageiros.

Uma nota divulgada esta tarde pelo grupo de transportes rodoviários informa que “irá retomar, a partir do final da próxima semana, a oferta total aos sábados, domingos e feriados, e irá monitorizar os dias úteis, com possibilidade de reajustamentos”. Os horários poderão ser verificados no site da empresa.

“Com este reforço e com o incremento da lotação máxima para dois terços da capacidade, também a partir de segunda-feira, acreditamos que respeitaremos as orientações das autoridades de saúde”, lê-se na mesma nota da administração dos ‘Horários do Funchal’, que dirige ainda um apelo aos passageiros para que “ cumpram com o uso obrigatório da máscara ou viseira ao aceder e sempre que permaneçam no autocarro, zelando pela sua saúde e pela de todos”. “Evite que seja impedido de viajar, assim como a presença das entidades policiais. Faremos o nosso, faça a sua parte, e ajude a reduzir a probabilidade de exposição ao vírus Covid-19”, remata.