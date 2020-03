Horários do Funchal reforça limpeza e desinfecção dos autocarros

A partir hoje, a empresa Horários do Funchal (HF) reforça a limpeza dos autocarros através de um processo de desinfecção com viricida. A medida visa reduzir o risco de contaminação e contágio do Covid-19.

“O processo de limpeza implementado pela empresa transportadora é mais uma medida de contenção face ao surto do novo coronavírus e consiste na aplicação de um produto certificado que destrói o vírus através de um equipamento que distribui o produto em partículas, o qual tem uma ação muito eficaz. O produto utilizado possui as certificações europeias e é biodegradável. A aplicação do produto será feita em toda a frota”.

Para além deste processo, a Horários do Funchal irá intensificar, ainda mais, a limpeza diária, com desinfetante em todos os autocarros que circulam.

A medida vem no seguimento do Plano de Contingência específico para responder ao cenário de epidemia pelo novo coronavírus, que está a ser implementado desde o dia 4 de Março.

“Desde então, os motoristas estão a receber formação para saber como actuar face à existência de casos suspeitos de Covid-19 e a empresa já forneceu um kit semanal com materiais de protecção pessoal que inclui máscaras, luvas e gel desinfectante”.

Para além disto, a HF tem procedido à divulgação generalizada de informações a clientes e trabalhadores e a lotação dos autocarros foi reduzida a 50% da capacidade.

A transportadora também já apelou aos clientes para darem preferência à aquisição de bilhetes pré-comprados, de forma a evitar a compra de bilhetes a bordo.