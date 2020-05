A partir das 05 horas do dia 18 de Maio, os serviços prestados pelas empresas do Grupo Horários do Funchal (Horários do Funchal e C.C. São Gonçalo) sofrerão as alterações, em virtude das medidas de desconfinamento e retoma parcial das actividades económicas, decretadas pelo Governo Regional, informou o gabinete do secretário regional de Economia num comunicado de imprensa.

Assim, a partir da próxima segunda-feira, o horário das carreiras do serviço urbano e interurbano da HF, a praticar de 2ª a 6ª feira, passa a ser o horário de dias úteis não lectivos, “com alguns ajustes em função da procura, podendo ser adaptados conforme a evolução das necessidades”.

Esta informação é disponibilizada no site da empresa, bem como as páginas nas redes sociais.

A Horários do Funchal retoma ainda o atendimento ao público, nas lojas do Anadia, Rua Artur de Sousa ‘Pinga’ e Marina.

A tutela realça que na retoma destas actividades “devem ser observadas todas as regras de protecção estipuladas pelas autoridades competentes, nomeadamente, a obrigatoriedade de uso de máscara ou viseira de protecção individual a bordo, bem como a higienização das mãos e recomenda, na medida do possível, o distanciamento social nas paragens de autocarro”.

A HF recomenda ainda que, “sempre que possível, na aquisição do bilhete de bordo, o pagamento seja realizado no valor certo, evitando a troca de dinheiro entre o motorista e o passageiro”.

Horário de atendimento ao público

Anadia - 2ª a 6ª Feira: 08h30 - 19h00 - Sábados, Domingos e Feriados: Encerrado.

Marina - 2ª a 6ª Feira: 09h00 - 13h00 e das 14h00 - 18h00 - Sábados e Feriados (excepto se Domingo): 08h30 - 16h30; Domingos: 08h30 - 15h30.

Pinga - 2ª a 6ª Feira: 08h30 - 18h30 - Sábados, Domingos e Feriados: 08h30 - 16h30.