Na sequência da declaração do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, a administração do Grupo Horários do Funchal (Horários do Funchal, S.A. e Companhia de Carros de São Gonçalo, S.A.) decidiu em articulação com o Governo Regional da Madeira, reforçar as medidas de prevenção e enquanto durar o Estado de Emergência.

Com efeito, a lotação total dos autocarros ficará reduzida a 1/3 da sua capacidade. De modo dar conhecimento aos passageiros, a companhia irá afixar em todos os autocarros da frota urbana e interurbana informações sobre o novo limite de passageiros.

Em relação às alterações aos horários das carreiras, a Horários do Funchal informa que “a partir das 05 horas do dia 20 de Março, as carreiras do serviço urbano e interurbano passarão a praticar de segunda a sexta-feira, o horário de sábado”.

Para além deste horário, a companhia irá garantir o reforço de algumas carreiras urbanas e interurbanas, “onde se verificar a necessidade” e que se poderão sofrer “reajustes, para menos, após monitorização dos primeiros dias”

A saber:

Serviço urbano

4 autocarros para reforço, nas carreiras:

Car 93

Subidas: 17h30; 18h45; 19h55; 20h25 e 21h05.

Car 90

Variante L. Aguiares: 23h00 e 23h55

Variante C. Velho: 22h10; 23h20 e 00h10

Variante C. Trapiche: 22h10; 22h40 e 23h30

Serviço interurbano

Car 81

07h00 C. Freiras/Funchal;

Car 56

12h00 e 17h00 Santana/L. Galego.

Car 113,

Partidas da Camacha: 07h15, 10h30, 13h00 e 17h30.

Partidas de Santa Cruz: 08h20, 11h15, 14h00 e 18h15.

Em caso de duvida, os utilizadores poderão consultar o horários das carreiras, para o sábado, no site do Grupo HF.

O operador deixa ainda a recomendação “de que a utilização do transporte público deverá restringir-se a situações de extrema necessidade e caso o façam assegurem uma distancia mínima de um metro relativamente a outros passageiros e aos motoristas, quer a bordo do autocarro, quer na paragem e que, optem por lugares vazios, se existirem”.