Horários do Funchal cria passe para estudantes nos meses de férias

À semelhança do que se verificou em anos anteriores, a Horários do Funchal, criou um passe específico para os meses de férias dos estudantes.

O Passe Estudante Férias é destinado aos estudantes não trabalhadores, com idade igual ou inferior a 25 anos e este ano pode ser adquirido por 19,90 euros em cada um dos meses de Julho ou Agosto, ou, caso optem pelo carregamento conjunto de dois meses, Julho e Agosto, pelo preço promocional de 35 euros, estando este titulo disponível para venda a partir de hoje, dia 26 de Junho.

A Horários do Funchal pretende “proporcionar aos jovens e menos jovens um Verão pleno de mobilidade a baixo custo, mantendo sempre o respeito pelas regras de segurança a bordo dos autocarros, nomeadamente o uso de máscara ou viseira, o distanciamento social, a etiqueta respiratória e a desinfecção das mãos”, refere a empresa em comunicado de imprensa.

Este ano, o Passe Estudante Férias tem ainda descontos e prémios associados. Assim, quem adquirir o passe tem a oferta uma pen USB de 4 gb (limitado ao stock de 50 unidades). Para ter aceso à pen USB, este título de transporte, terá que ser carregado na loja de atendimento ao público da Horários do Funchal, no Centro Comercial do Anadia.

Além, disso os jovens utilizadores terão entradas a preços mais reduzidos nos complexos balneares da Frente Mar – Funchal (Lido, Ponta Gorda, Barreirinha e Doca do Cavacas) e 20% de desconto na Joalharia São Pedro, para além de outros descontos que fazem parte do programa ‘Amigos do Transporte Público’ e que podem ser consultados em: http://www.horariosdofunchal.pt/amigos/

Os descontos nas entradas dos complexos balneares da Frente Mar – Funchal estendem-se também a outros tipos de passes mensais, sendo para tal, possível adquirir os seguintes pacotes:

- 31 entradas por 5 euros, para os portadores do passe Social Criança e Pensionista 0, desde que se façam acompanhar pelo respectivo recibo de pagamento, valido para o ano de 2020;

- 31 entradas por 25 euros, para os portadores do passe, Estudante Férias, Sénior I/II, Invalidez I/II, Pensionista I/II , desde que se façam acompanhar pelo respectivo recibo de pagamento, valido para os meses de Julho, Agosto ou Setembro.