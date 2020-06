Há dez anos a selecção nacional goleava a Coreia do Norte por 7-0

No ‘Canal Memória’ de hoje recuámos 10 anos para lhe recordar uma das maiores alegrias da selecção nacional em fases finais de mundiais da FIFA: Portugal goleava a Coreia do Norte por 7-0 na Fase de Grupos do Mundial 2010, disputado na África do Sul.

Raul Meireles, Simão, Hugo Almeida, Tiago (dois golos), Liedson e, claro, Cristiano Ronaldo marcaram para a formação portuguesa, que tinha como melhor registo os 4-0 à Polónia, no segundo encontro no Mundial de

2002.

A vitória marcava também mais um recorde para CR7, que igualava a proeza de Pauleta, até então o único jogador que havia marcado em diferentes fases finais (2002 e 2006).

Foi, conforme titulava o nosso matutino, um “Bailinho antes do samba”, já que o jogo antecedeu o confronto com o Brasil, o qual resultou num empate a zeros, suficiente para a selecção seguir em frente para os ‘oitavos’, onde encontrou o derradeiro adversário no Espanha.