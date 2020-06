Há 30 anos era notícia a reforma curricular do ensino na Madeira

A 30 de Junho de 1990 era notícia a reforma curricular do ensino na Madeira, que avançava em três escolas-piloto, as escolas preparatórias da Achada e da Ponta do Sol e a Escola Secundária Francisco Franco, bem como o facto de a Federação Russa fugir “à vigilância de Gorbachev”.

Nesta mesma edição, o presidente do PS, Jorge Sampaio, acusava Cavaco Silva de querer isolar Portugal. Destaque ainda na primeira página para o regresso do Mundial de Futebol.

“Semáforos na Avenida do Mar”, “Falta na Região radioterapia para o cancro da mama” e “Jorge Moreira abandona Câmara de Machico” eram outros dos títulos do DIÁRIO que chegou às bancas há 30 anos.

Recorde esta e outras notícias que fazem parte da nossa História, diariamente, no nosso ‘Canal Memória’.