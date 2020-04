Gulbenkian apoia projecto social da Casa do Povo de Santo António

A Casa do Povo de Santo António (CPSA) obteve aprovação da candidatura feita no âmbito da iniciativa ‘Gulbenkian Cuida / Covid’, sendo possível dar continuidade ao projecto ‘Cozinha de Afecto Casa do Povo de Santo António’ que serve cerca de 150 refeições diárias, tendo ultrapassado a barreira de 4.000 refeições no total.

Através deste contributo, é possível dar continuidade aos apoios prestados junto da população idosa da freguesia de Santo António, através de “refeições, cabazes com bens de primeira necessidade, idas à farmácia e apoio psicológico”, refere a Casa do Povo, que desta forma, ajuda a reduzir a exposição à Covid-19.

“A nossa estratégia passa pela confecção e entrega de almoços diários que irão fazer com que os idosos não se sintam tão isolados, pelo apoio telefónico semanal de um psicólogo por forma a acompanhar e aferir o estado de saúde mental dos idosos, pelo fornecimento de cabazes e medicamentos para que não necessitem de se deslocar e para que se sintam apoiados”, salienta a Casa do Povo, referindo que o objectivo da intervenção é “reduzir/eliminar o risco de pessoas com +65anos de contraírem o vírus COVID19 por saírem das suas residências para o exterior e proporcionar-lhes apoio psicológico durante a pandemia”.