Grupo PortoBay reabre hotéis madeirenses a 4 de Julho

Depois da reabertura do Hotel PortoBay Falésia, no Algarve, o Grupo Porto Bay reabre a 4 de Julho o The Cliff Bay e o Les Suites at The Cliff Bay, com cinco estrelas, e o Porto Mare e The Residence, com quatro estrelas, situados na ilha da Madeira, com as devidas medidas de Segurança e Higiene e a garantia do selo ‘Clean & Safe’ do Turismo de Portugal.

Antes, a 1 de Julho, reabre os hotéis PortoBay Liberdade, em Lisboa, e PortoBay Flores, ambas unidades de cinco estrelas.

A retoma da actividade turística na Madeira, ainda que com algumas medidas de segurança, dita o reabrir de portas das unidades hoteleiras do Grupo, sendo esta uma oportunidade para visitar a emblemática ilha portuguesa e desfrutar de umas férias sem o frenesim de turistas habitual, usufruindo da oferta do grupo PortoBay para casais, famílias ou grupos de amigos.

Segundo nota enviada pelo grupo hoteleiro madeirense, o hotel The Cliff Bay é o ex-libris do grupo PortoBay na Madeira, com uma localização de excelência, no alto de um promontório natural, o que garante uma estadia genuinamente tranquila e repleta de bem-estar, num ambiente de luxo e charme. O acesso directo ao mar, o restaurante Il Gallo d’Oro com 2 estrelas Michelin, os jardins com inúmeros recantos e palmeiras seculares, bem como, a piscina de água salgada, são alguns dos detalhes que completam o quadro com a magnífica vista para a baía da cidade do Funchal.

A este icónico projecto, soma-se desde final de 2019, o Les Suites at The Cliff Bay composto por 23 suites de luxo para uma experiência que reúne conforto, tranquilidade e história através de suites elegantes e um novo conceito de restauração, o Avista.

“Duas casas centenárias e uma ala nova ligam-se por bonitos jardins, uma piscina infinita e as vistas únicas sobre o mar e a famosa baía do Funchal garantem uma experiência de sonho. Anexo ao The Cliff Bay, permite que os hóspedes possam desfrutar de acesso a todas as facilidades do emblemático hotel”, destaca a nota de imprensa.

O Porto Mare e o The Residence fazem ambos parte do resort Vila Porto Mare, “perfeitos para uma experiência mais familiar e descontraída”, refere o Grupo, salientando que este resort de quatro estrelas dispõe de vista sobre o oceano com uma extensa área de jardins tropicais, vários restaurantes com conceitos gastronómicos diferentes, bares, gelataria, cinco piscinas, Spa, campos desportivos e ambientes específicos para crianças.

O The Residence compõe-se de studios, apartamentos T1 e T2, todos com kitchenette incluída. O resort fica na Promenade do Lido, a 50 metros de distância do mar.

Além do certificado ‘Clean & Safe’ do Turismo de Portugal, e face à actual pandemia, o Grupo português, com sede na ilha da Madeira e 12 hotéis em Portugal, foi mais longe e criou um “comité interno responsável pela implementação, certificação, formação e auditoria do plano de acções consideradas fundamentais para a reabertura dos hotéis”, refere o grupo hoteleiro, que integra as recomendações da OMS e das autoridades de saúde nacionais.

Já com o certificado Clean & Safe do Turismo de Portugal, o PortoBay desenvolveu o protocolo de higiene e segurança ‘Together We Care’ que combina rigor com aquela que é a principal missão do Grupo: proporcionar uma experiência memorável aos seus hóspedes.

A estas reaberturas soma-se ainda o PortoBay Falésia, com quatro estrelas, no Algarve, a primeira unidade do grupo madeirense a abrir portas, em Junho, depois do período de confinamento.

Grupo PortoBay

O grupo PortoBay é responsável por 15 unidades hoteleiras: 12 em Portugal (7 na ilha da Madeira, 1 no Algarve, 2 em Lisboa e 2 no Porto) e 3 unidades no Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo). Tem cerca de 3350 camas nos segmentos de 4 e 5 estrelas em ambiente urbano e de resort. Com sede na ilha da Madeira, PortoBay Hotels & Resorts é o grupo português mais premiado internacionalmente e com uma elevada taxa de fidelização e reconhecimento por parte dos hóspedes.