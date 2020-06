Gregório Mourinho desafia a verdadeira desburocratização da Economia

Gregório Mourinho, CEO da previsão, lembra que os 90 casos de doença de covid-10 na Madeira, com apenas cinco actualmente activos, mostram que “a Madeira teve um brilhante desempenho neste combate à pandemia”. E analisa as opções tomadas pelo Governo Regional: “Mandávamos as pessoas para os cuidados intensivos ou as empresas?”.

Para o CEO, foi superada a parte mais difícil, a de salvar vidas humanas, mas agora “estamos com uma pandemia nas empresas”. Gregório Mourinho diz que agora é necessário pensar na economia e reflectir sobre onde estamos e o que fizemos, lembrando que “cada euro que recebermos agora, teremos de pagar no futuro: “Tivemos os layoff e se não fosse este o desemprego tinha subido abruptamente (...) mas a verdade é que grande parte desse dinheiro do Invest RAM ainda não esta nos bolsos das empresas”, afirmou.

Isto porque houve “algumas entropias no processo”, como as burocracias. Por isso lançou um desafio a Rui Barreto: “Criar uma figura que se chama o provedor da burocracia”, de forma a para evitá-la. Gregório Mourinho revelou ainda que no último fim-de-semana esteve a ler o Programa de Estabilização Económica e Social, revelando que foi obrigado a ler “ três, quatro e cinco vezes” muitas das medidas, uma vez que complicavam. Para o CEO, a burocracia é muitas vezes a regra que não é clara.

Entre outras ideias, o empresário disse ainda é imprescindível apostar no Centro Internacional de Negócios da Madeira, sobretudo em empresas tecnológicas, uma vez que a região tem bons recursos para tal. Não só nos recursos humanos que saem da Universidade da Madeira, como da integração com o M-ITI.

‘Pensar o futuro’ é um ciclo composto por 12 conferências transmitidas em dnoticias.pt e no canal 700 da NOS Madeira, e que têm como objectivo definir estratégias globais e sectoriais para a Região que por agora sofre os impactos da pandemia, mas que, com a devida ponderação e reflexão, terá que preparar de forma sustentada o regresso à normalidade, mesmo que nova e diferente.

Os convidados de hoje são Rui Barreto, secretário regional da Economia, Cristina Pedra, empresária indicada presidente do Conselho Consultivo de Economia, Gregório Mourinho, CEO da empresa de contabilitade e consultoria Previsão Dinâmica, Roberto Figueira, partner da PKF Madconta, e Sérgio Jesus, que lidera a ECAM, numa conferência moderada por Leonel Freitas.