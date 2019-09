GR vai colaborar com a ASA na solução dos problemas da população das zonas altas do Funchal

“O Governo Regional está disponível para continuar a trabalhar com a ASA, no sentido de resolver necessidades da população, como o direito ao rendimento e ao emprego”. O compromisso foi assumido, nesta tarde de terça-feira (3 de Setembro), por Miguel Albuquerque, que falava durante a entrega de certificados de formação em contexto de trabalho, nas instalações do Centro Cívico de Santo António.

Trata-se do culminar de uma iniciativa da ASA-Associação de Desenvolvimento de Santo António, que decorreu, nesta fase prática, entre Junho e Setembro de 2019, envolvendo 75 formandos. Segue-se agora a segunda fase, de formação teórica.

O governante lembrou que esta é mais uma acção da ASA, apoiada pelo Governo Regional, no âmbito da formação e inserção profissional das populações.

Dirigindo-se aos formandos, Miguel Albuquerque sublinhou ter conhecimento de que alguns já estão inseridos nas empresas onde estão a fazer a vossa formação em contexto de trabalho. E acrescentou ter “fé que, de uma forma ou de outra, todos vão encontrar trabalho”. “Nós estamos aqui para ajudar”, garantiu e recordou que “a ASA está em articulação com a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais”.

“Há alguma disponibilidade de trabalho, temos ofertas de trabalho no Instituto de Emprego da Madeira, há é, depois de acabarem os vossos estágios, que articular as vossas necessidades com as ofertas de trabalho que temos no quadro do Instituto de Emprego”, acrescentou.

“A ASA é uma associação que foi criada para garantir a coesão social, para, no fundo, afirmar uma sociedade onde todos têm o seu lugar, uma sociedade civilizada onde todos devem viver condignamente e ter acesso ao que é mais importante para todos: o emprego e o rendimento. Mais uma vez quero agradecer a vossa presença e garantir que vamos continuar a trabalhar convosco”, concluiu.