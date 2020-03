Governo Regional promove efectiva coesão territorial, diz Pedro Calado

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, foi esta quarta-feira à Ponta do Sol dizer que o executivo madeirense vai manter a sua estratégia de progresso e desenvolvimento integrado, promovendo, simultaneamente, uma verdadeira e efectiva coesão territorial e social.

Pedro Calado falava durante a iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, que decorreu no Centro John dos Passo e afirmou que “ao contrário do que acontece no continente, onde o interior e as localidades mais afastadas de Lisboa são esquecidas pelo poder central, na Região, houve sempre a preocupação de levar o desenvolvimento a todos os concelhos, independentemente das cores políticas que estivessem e que estejam no executivo autárquico”.

Hoje, prosseguiu Pedro Calado, “todos os concelhos possuem os serviços essenciais, como centros de saúde e escolas, entre outras infraestruturas e acessibilidades, os quais foram conquistados com a autonomia e com uma verdadeira política de coesão, servindo os madeirenses e porto-santenses de igual forma”.

Sobre as principais intervenções em curso ou a realizar este ano, no concelho da Ponta do Sol, Pedro Calado destacou “a regularização do troço final da Ribeira da Madalena do Mar, bem como a reconstrução da estrada regional que liga os sítios dos Salões e Barreiro, entre outros empreendimentos, representando um investimento do Governo Regional na ordem dos 8,3 milhões de euros”.

Além destes, Pedro Calado recordou ainda outros empreendimentos, apoiados pelo programa comunitário PO SEUR e que vão beneficiar, directa e indirectamente, o concelho da Ponta do Sol, como é o caso da ‘Ampliação do Aproveitamento Hidroeléctrico da Calheta’, um projecto que está em fase final de execução e que vai permitir dar melhor resposta em matéria de produção de energias limpas, mas também em matéria de gestão eficiente dos recursos hídricos nos concelhos a oeste”.

Pedro Calado falou também no desempenho positivo da economia regional, lembrando o crescimento há mais de 77 meses consecutivos, do Indicador Regional da Actividade Económica. Tudo isso, acrescentou, leva o Governo Regional a manter o percurso que vem percorrendo, “um trajecto de equilíbrio das contas públicas com a manutenção de um clima social e económico que permita à Região continuar o desenvolvimento, com respeito pela coesão económica, territorial e social”.

A performance económica e a boa gestão das contas públicas, segundo o vice-presidente do Governo Regional, “têm permitido, igualmente, que tenham sido reforçadas as verbas para a saúde e áreas sociais”. Um desses exemplos, apontou Pedro Calado, “é, entre outros, o programa de apoio a desempregados que, desde 2015, já beneficiou 517 pessoas deste concelho, totalizando uma ajuda que ascende a 2,6 milhões de euros”.