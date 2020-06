Miguel Albuquerque visitou esta quinta-feira uma faixa corta-fogo situada ao longo do Caminho dos Pretos, no Monte, implantada numa área total de 640 hectares. Um local onde o Governo Regional está neste momento a cortar eucaliptos, acácias, ou seja, tudo o que são plantas infestantes e altamente combustíveis. Parte deste terreno, doado por uma empresa privada, está a ser limpo, e neste momento cerca de 40% dos 640 hectares já foram intervencionados.

Em breve vão também iniciar-se os trabalhos para implementar uma rede de combate a incêndios, montada naquela área, instalando para tal efeito um tanque com 1.500 metros cúbicos, 11 quilómetros de rede e 25 bocas de incêndio. “Toda a linha da faixa corta-fogo será complementada com estes depósitos de água, que permitirão uma intervenção mais acutilante para a contenção de uma eventual expansão do fogo quando acontecer na zona limítrofe do Funchal”, indicou o presidente do Governo Regional sobre um investimento de aproximadamente 2,1 milhões de euros.

O chefe do executivo madeirense aproveitou também para sensibilizar a população das Zonas Altas do Funchal à limpeza da vegetação à volta das respectivas habitações. “Nem deixem mato, nem madeiras, nem que as árvores se aproximem das casas, para numa situação eventual de emergência termos um círculo de segurança. Nestas questões é bom não ter a memória curta e convém não repetir as aflições que tivemos no passado”, avisou Miguel Albuquerque.