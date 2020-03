Governo Regional injecta 28 milhões de euros nas Sociedades de Desenvolvimento

A Presidência do Governo Regional publicou, na passada sexta-feira, no Jornal Oficial, quatro resoluções que preveem uma injecção financeira nas sociedades de desenvolvimento da Madeira. O montante ultrapassa os 28 milhões de euros em prestações acessórias pecuniárias e entrada de capital para cobertura de prejuízos para o ano de 2020.

Para a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, de acordo com a resolução n.º 123/2020, estão autorizadas “prestações acessórias pecuniárias no montante de 8.373.736 no ano de 2020”.

No caso da SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, o montante atribuído é de 5.381.417 no ano de 2020.

Para a Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, a entrada de capital para cobertura de prejuízos é de 8.032.929.

Por fim, no caso da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, a resolução n.º 126/2020 autoriza a entrada de prestações acessórias pecuniárias no montante de 6.921.668.

A Presidência do Governo explica estas entradas financeiras por entender que estas sociedades assumem “fins de interesse público e tem por missão a concepção, promoção, construção e gestão de projectos, acções e empreendimentos que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento” nos concelhos e “considerando que é premente garantir o cumprimento a tempo e horas dos pagamentos, nomeadamente o serviço da dívida no ano de 2020”.