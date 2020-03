O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, fez-se acompanhar pelos secretários regionais da Economia, Rui Barreto, e do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esta segunda-feira, e com representantes de três empresas responsáveis pela organização do evento ‘500 Maiores Empresas’, ao nível da análise técnica, contabilística e financeira (MADE-CONTA, ECAM e PREVISÃO), no sentido de delinear medidas de apoio às empresas da Região para que estas, por sua vez, evitem despedir os seus funcionários e colaboradores.

“O encontro serviu para o Governo Regional, em parceria com estas três empresas, estudar formas de apoio ao tecido económico empresarial no que diz respeito à manutenção e preservação dos postos de trabalho das empresas da Madeira e do Porto Santo, tendo em conta o actual contexto socioeconómico, para fazer face à pandemia Covid-19”, pode ler-se na nota enviada pelo executivo.

Em suma, “em cima da mesa estiveram a ser estudadas as condições de apoio às empresas regionais para que as mesmas não despeçam trabalhadores e para que estas sintam, por parte do Governo Regional, a ajuda necessária para que isso possa ser, de alguma forma, concretizado”.