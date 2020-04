Governo Regional espera subida inusitada de casos na freguesia de Câmara de Lobos

A covid-19 “não é um vírus amigo e torna-se inimigo quando não cumprimos as recomendações”, atirou Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil, que decorre neste momento para o balanço diário da doença contagiosa na Madeira, confirmando os 10 casos positivos na freguesia de Câmara de Lobos.

“Esperemos que a população continue a cumprir escrupulosamente as medidas de confinamento social”, pediu, mas referindo que “se espera um aumento inusitado de casos positivos na freguesia de Câmara de Lobos”, sendo este um caso claro de não cumprimento das regras de distanciamento que estão em vigor desde 16 de Março.

Pedro Ramos espera que as forças de segurança pública possam conseguir cumprir com as medidas, por forma a proteger a população local, das restantes quatro freguesia do concelho de Câmara de Lobos e ainda nos restantes municípios da Madeira.