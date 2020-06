Governo Regional assinala Dia da Região esta quarta-feira

O Governo Regional promove, esta quarta-feira, dia 1 de Julho, as comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses. Devido à pandemia, o programa de comemorações apresenta algumas alterações ao seu formato habitual.

Mantém-se a cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses, que decorrerá pelas 16 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, com limitação de número de participantes, de forma a garantir que é assegurado o cumprimento das regras de distanciamento social e das medidas preventivas adequadas, recomendadas pelas autoridades de saúde para este tipo de eventos.

Apesar do momento que vivemos, o Governo Regional não poderia deixar de prestar a devida homenagem a personalidades e instituições madeirenses que se notabilizaram por méritos pessoais ou institucionais, actos, feitos cívicos ou serviços prestados à Região, através da imposição das insígnias autonómicas de valor, distinção e bons serviços.

Este ano, serão agraciadas sete personalidades e duas instituições. A Insígnia Autonómica de Valor será atribuída a Conceição Maria de Sousa Nunes Almeida Estudante e José Ferreira Prada. No que diz respeito à Insígnia Autonómica de Distinção, esta será atribuída a José Nelson Gomes de Abreu e à Associação Porta 33 - Associação Quebra Costas, Centro de Arte Contemporânea. A Insígnia Autonómica de Bons Serviços será atribuída a Maria Helena Tavares Ramos dos Santos Pereira, Felicidade de Carvalho Ferraz Branco, Maria Lúcia Fernandez da Cruz dos Santos e Manuel José Figueiroa França Gomes, bem como ao Centro Social e Paroquial de São Bento, da Ribeira Brava.

O programa de comemorações inclui, ainda, a inauguração da escultura de Amândio de Sousa, reconhecido escultor madeirense, a decorrer pelas 12h30 na rotunda Bernard Harvey Foster. A cerimónia, integrada nas comemorações dos 600 anos de descoberta da Madeira e do Porto Santo, contará com a presença da Banda Municipal da Ribeira Brava, que entoará os hinos, da Região e Nacional, bem como com uma intervenção do Presidente da Comissão dos 600 anos, Guilherme Silva.

Por fim, pelas 17h30, será celebrada a missa e Te Deum, na Sé Catedral do Funchal, presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal.