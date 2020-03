Governo Regional aprova verbas de 22 milhões para a AP Madeira

O Governo Regional publicou hoje a portaria que consagra os encargos orçamentais relativos à celebração ao contrato-programa para as acções de promoção diversas para o ano de 2020 e 2021 da Associação de Promoção da Madeira.

O montante total é na ordem dos 22 milhões de euros, distribuídos por três anos, com a seguinte distribuição: 9,9 milhões de euros (45%), em 2020, 11 milhões (50%), em 2021, e 1,1 milhões de euros (5%), em 2022. A média para os dois anos dos orçamentos plurianuais (2020 e 2021) da AP Madeira é equivalente, de 11 milhões de euros/ano, sendo que no primeiro trimestre de 2022 será pago o remanescente de 5 por cento.

No global, a verba que a Associação de Promoção da Madeira conta para 2020 é na ordem dos 13,6 milhões de euros, sendo que cerca de 11 milhões de euros constituem um investimento do Governo Regional, cabendo cerca de 2 milhões de euros ao Turismo de Portugal e cerca de 600 mil euros aos associados.

O secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da AP Madeira sublinha o reforço que foi dado este ano à promoção, de 3,5 milhões de euros, por parte do Governo Regional à Associação de Promoção da Madeira, representando “um aumento de 35% face ao valor do ano passado”. Eduardo Jesus lembra ainda que, atualmente, o Governo Regional “garante 80% do orçamento da Promoção, quando em 2015 garantia 40%. Nunca a Região dispôs de uma verba tão expressiva para a sua Promoção. São cerca de 13,6 milhões de euros”.