Governo investe 320 mil euros na recuperação de zonas de lazer

O Governo Regional iniciou a recuperação e a requalificação das áreas de maior afluência de visitantes, como são exemplos o Parque Florestal das Queimadas, Parque Florestal do Ribeiro Frio investindo em infraestruturas de apoio ao visitante e ao utilizador, estando praticamente concluídas estes trabalhos.

Agora, o Governo Regional pretende recuperar diversas áreas de lazer de menor dimensão, mas de igual forma emblemáticas e com tradicionalmente utilizadas, principalmente por parte da população local.

Estas zonas de lazer encontram-se dispersas um pouco por toda a ilha um pouco e por todo o espaço florestal.

Encontram-se em recuperação ou início de recuperação 4 zonas de lazer, estando previsto para breve lançar o concurso para a recuperação de mais 2 zonas de lazer.

Neste momento encontram-se em início de recuperação as zonas de lazer da Malhadinha e a Cova dos Louros na freguesia dos Canhas, a zona de Lazer da Fonte do Bispo e das Cruzinhas na freguesia da Fajã da Ovelha. Brevemente, iniciar-se-ão os trabalhos de recuperação das zonas de lazer da Bica da Cana na Ponta do Sol e do Fanal na Ribeira da Janela.

A Zona de Lazer do Cabeço das Voltas, hoje visitada pela secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, é uma zona de lazer muito procurada pela população local, dado as suas características, pois localiza-se no interior de uma mancha de floresta Laurissilva e o acesso só se faz com todo o terreno, o que permite aventura e sossego a quem decide usar esta zona. Além do mais, este é um local com uma das melhores vistas sobre as Serras de Santana e de Boaventura. A recuperação que se encontra em curso no local, visa a recuperação das infraestruturas existentes que se encontravam degradadas (cozinha, abrigo e mesas e bancos) bem como a colocação de agua na zona de lazer uma vez que já à muito anos a zona deixou de ter agua, constituindo a agua uma mais valia na área de lazer.

A recuperação das infraestruturas existentes, o reforço de mesas e bancos, a colocação de água na zona e a recuperação de toda a zona exterior constituiu um investimento de aproximadamente 6000€.

O investimento total da recuperação das zonas de Lazer em curso ou que se iniciaram brevemente (Cabeço das Voltas, Malhadinha, Coba dos Louros, Fonte do Bispo, Cruzinhas, Fanal e Bica da Cana) é de 320 000€

Junto da zona de Lazer temos a Torre de Vigilância a incêndios Florestais do Cabeço da Voltas que foi recentemente recuperada e cujo custo de recuperação foi de 30 mil €.