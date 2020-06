Governo investe 2,1 milhões em tablets

A Secretaria Regional da Educação vai investir 2,1 milhões de euros para, no próximo ano lectivo, garantir tablets e manuais digitais para os alunos do 5º ano de escolaridade. É esta notícia que faz a manchete da edição de hoje.

Uma edição em que a fotografia principal da 1ª página é para a vitória do Marítimo, frente ao Benfica que afastou os ‘verde rubros’ da zona de despromoção e poderá ter significado o adeus ao título das ‘águis’. Este foi o último jogo de Bruno Lage à frente do Benfica.

Destaque, também, para a entrevista a José Prada, advogado há 52 anos e que será agraciado no Dia da Região.

No dia em que foi reeditado do Estatuto Político-Administrativo, João Cunha e Silva e o presidente da Assembleia Legislativa defendem novo modelo de financiamento para a Região.

Outro destaque vai para as regras impostas pela pandemia aos campos de férias.

Tudo isto e muito mais na edição impressa. Actualizações constantes no site dnoticias.pt, no facebook e todas as plataformas digitais. Mais notícias, tamém, na TSF-Madeira.