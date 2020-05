Governo da Madeira não pode impor quarentena

“Governo não pode impor quarentena”. O título surge ao alto da fotografia da primeira página da edição desta segunda-feira, que mostra um autocarro a transportar passageiros do aeroporto da Madeira para um hotel no Caniçal, um cenário que marcou o quotidiano de todos aqueles que chegaram à Região durante esta pandemia.

O DIÁRIO ouviu o Conselho Regional da Ordem dos Advogados que considera legítimo o pedido de libertação imediata por parte de pessoas que, durante o estado de calamidade, foram sujeitas ao confinamento compulsivo na Região por suspeitas de infecção.

O Governo Regional já decidiu prolongar a medida até 1 de Junho e para já não há queixas, nem requerimentos de ‘habeas corpus’ no Tribunal da Comarca da Madeira. Nos hotéis permanecem 281 cidadãos em vigilância activa.

Nesta edição revelamos também a posição do Representante da República, juiz-conselheiro Ireneu Barreto, assim como do juiz-presidente da Comarca da Madeira, Paulo Barreto. Também procurámos obter uma reacção da parte do secretário regional da Saúde e Protecção Civil mas Pedro Ramos remeteu-se ao silêncio.

E entre os que vieram há também os que por lá ficaram. Falamos dos universitários madeirenses que estudam fora: 66% deles ficaram longe de casa. Dos mais de 3.500 inscritos no Programa Estudante Insular, apenas 1.200 voltaram para perto da família devido às restrições de voos durante esta pandemia.

No ambiente, apresentamos o balanço da Inspecção do Governo que, em 2019, elaborou 66 processos de conta-ordenação. Falta de guias de acompanhamento, ausência de licença e má gestão de resíduos foram as anomalias mais detectadas.

No Funchal, a recolha selectiva com ilhas ecológicas avança em quatro bairros do Funchal. Um investimento de quase 900 mil euros.

A aumentar estão as agressões a agentes da PSP. O sindicato da PSP reivindica subsídio de risco e acusa tribunais de serem condescendentes.

Sem violência mas com muita disputa corre o associativismo no Porto Santo. Em dois meses, foram criadas duas associações de empresários que estão já a causar celeuma.

Hoje marca o fim da quarentena na ilha dourada onde o presidente da Comissão Política Concelhia do PSD, Roberto Silva, “exige responsabilidade” e apoio do governo.

O dia de hoje marca também a reabertura da restauração na Região e o regresso às aulas dos estudantes da Universidade da Madeira. Temas que acompanharemos ao longo deste jornada informativa, a par de todos os desenvolvimentos dos assuntos que estão no topo da actualidade.

Tenha uma boa semana!