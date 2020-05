Governantes exigem solidariedade nacional “com uma violência verbal despropositada”, diz Paulino Ascenção

O coordenador regional do Bloco de Esquerda, Paulino Ascenção, lamenta que os governantes da Madeira exijam a solidariedade nacional “com uma violência verbal despropositada que envergonha os madeirenses”

No seu entender, “o Governo Regional deve fazer o seu ‘trabalho de casa’ antes das exigências a Lisboa”. “Todas as famílias e todas as empresas têm de reavaliar os seus gastos em função da crise e o Governo Regional continua tudo como dantes, não tem prioridades a ajustar?”, questiona.

Segundo o ‘bloquista’, o facto de ser necessário ajuda “é a demonstração do falhanço dos governos do PSD” que, “em 40 anos, não construiu maior autonomia económica e financeira, mantém-se de mão estendida, dependente do exterior”.