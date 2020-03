GNR na Quinta do Lorde com 30 militares em sistema rotativo

A Guarda Nacional Republicana encontra-se a acompanhar a situação de quarentena obrigatória que decorre na Quinta do Lorde. De acordo com o tenente-coronel Marco Nunes, foram destacados 30 militares para o local, que prestam apoio em três turnos distintos.

A indicação da presença da GNR neste resort no Caniçal, onde se encontram os passageiros que chegam à Madeira, é confirmada pelo Oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da Madeira, que indica que esta acção concertada com a PSP decorre desde ontem.

De referir que, na edição de hoje do DIÁRIO, o Sindicato da PSP desafiava a GNR a “vir para a rua” e ajudar na luta contra a covid-19, nomeadamente na Quinta do Lorde. Adelino Camacho falava na necessidade de apoiar os agentes da PSP que se encontram a fiscalizar e controlar pessoas durante este estado de emergência.

Marco Nunes afirma que esta operação tem decorrido sem qualquer problema, sendo que os meios no local serão adaptados conforme o número de ‘hóspedes’ que se encontrem em quarentena neste empreendimento turístico.