Funchal tem já cinco praias vigiadas

Embora não tenha sido ainda atribuído, pela Capitania do Porto do Funchal, os respectivos editais de praia, as cinco praias de banhos geridas pela Frente MarFunchal estão já a funcionar de acordo com as normas das praias vigiadas, nomeadamente dispositivo de assistência a banhistas e Bandeira de praia hasteada.

A medida de excepção foi autorizada pela Autoridade Marítima depois das vistorias realizadas está terça-feira aos espaços balneares: Barreirinha, Lido, Ponta Gorda, Doca do Cavacas e Formosa.

“Neste momento temos autorização para colocar as bandeiras visto já termos os postos de vigia já vistoriados” esclareceu Nelson Abreu, administrador da Frente MarFunchal.

A parte formal de atribuição/afixação do edital de praia deverá ocorrer até ao início da próxima semana.