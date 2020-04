A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala esta semana o 46.º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974 com diversas iniciativas dedicadas a esta data histórica.

Para esta sexta-feira, dia 24 de Abril, estão agendados alguns dos momentos-chave das comemorações. Logo pelas 12 horas, o presidente Miguel Silva Gouveia estará em directo no Facebook oficial da CMF, para a 2.ª edição das conversas ‘Falar Funchal’. Os convidados serão Vicente Jorge Silva, histórico jornalista madeirense e co-fundador do Público, e João Marecos, advogado e co-criador da página ‘Os truques da imprensa portuguesa’, numa conversa que irá abordar o direito à informação, a liberdade de imprensa e a importância do jornalismo para a democracia.

Às 21 horas, terá lugar, por sua vez, o concerto comemorativo do 25 de Abril no Funchal, em directo no Facebook e Instagram da CMF, com o cantor madeirense Tiago Sena Silva. O espectáculo, que vai reunir um repertório de músicas de intervenção, será transmitido a partir do jardim interior dos Paços do Concelho, “para todos os madeirenses espalhados pelo mundo”.

Finalmente, às 22h55, a autarquia convida a população a vir às janelas das suas casas, para assistir a um momento simbólico de luz e cor nos céus do Funchal, que será visível em todas as freguesias. A hora foi escolhida de propósito para recordar o momento em que a música ‘E Depois do Adeus’, de Paulo de Carvalho, tocou na Rádio Renascença, servindo de senha ao início da Revolução.

A estas iniciativas soma-se o já anunciado lançamento simbólico de fogo-de-artifício, com um posto em cada freguesia do Funchal, terá um custo total de cinco mil euros.

“A autarquia faz questão de assinalar o 25 de Abril e de proporcionar esse momento simbólico a todos os funchalenses nas suas casas, porque é essencial manter viva a chama da liberdade e da democracia, o que também se faz ao contrariar acusações assentes em mentiras e propósitos obscuros”, refere a autarquia em comunicado de imprensa.

Para terminar, a Câmara Municipal do Funchal deixa ainda um convite a todos os funchalenses para que estejam atentos à página de Facebook da Autarquia nos dias 24 e 25 de abril, “uma vez que serão publicadas várias outras surpresas preparadas pelo Município relativas a esta data”.