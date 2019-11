Foto de vinha no norte da Madeira vence competição da revista internacional Winerist

O projecto Terra Bona Wine Family, instalado na Quinta do Cardo, venceu o Concurso de Melhor Foto de Vindima do site/revista especializada Winerist. Uma fotografia de vinha no Norte da Madeira arrecadou o primeiro prémio desta competição da revista internecional.

“É com uma enorme alegria, muito sentida, que nós agradecemos a cada um de vós o espectacular apoio, ajuda e partilha que recebemos ao longo da ultima semana”, referem Maria João, Marco e filhos, os mentores do projecto.

“Não há palavras, e nunca pensamos que pudesse atingir a dimensão que se viu. Particularmente aqui na Madeira, mas sem esquecer muitas pessoas amigas que também se juntaram em Portugal Continental e em Inglaterra. O nosso muito obrigado, mesmo. Afinal, ganhamos todos. Uma pequena oportunidade de promoção lá fora, durante pelo menos um ano, do nosso projecto, da nossa Costa Norte e da nossa Região no Mundo do Enoturismo”, acrescentam.